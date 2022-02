© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini ucraini potranno essere ospitati nei centri di accoglienza indipendentemente dal fatto che abbiano presentato domanda di protezione internazionale. Lo precisa palazzo Chigi in merito al decreto approvato dal Cdm contenente le ulteriori misure per far fronte alla crisi in Ucraina. (Rin)