Pnrr: Castelli, dopo prima tranche da Ue avanti per raggiungere tutti gli obiettivi

- La Commissione europea "ha certificato il raggiungimento dei primi 51 obiettivi previsti nel Pnrr e dà così il via libera preliminare all’erogazione della prima rata di finanziamento, per 21 miliardi. È un risultato che raggiungiamo grazie a tutte le donne e a tutti gli uomini che stanno lavorando, senza sosta, al piano più importante e ambizioso degli ultimi decenni. Continueremo ad operare in questo solco per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo dati con il Pnrr". Lo afferma la viceministra all’Economia e le Finanze, Laura Castelli, commentando la dichiarazione della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sui risultati raggiunti dall’Italia che le consentono di ricevere un primo pagamento da Next Generation Eu.(Rin)