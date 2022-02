Corea del Nord: relazione intelligence, situazione stallo diplomatico “destinata a perdurare”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione di stallo diplomatico sulla Corea del Nord, dopo il fallimento delle trattative con gli Stati Uniti, sembra “destinata a perdurare”. È quanto prevede il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica nella Relazione annuale sulla politica dell’informazione la sicurezza, relativa al 2021, preparata per il parlamento. Secondo l’intelligence, infatti, nonostante la gravissima crisi economica e alimentare, acuita dalla pandemia di coronavirus, “il regime nordcoreano non intende scendere a compromessi sul proprio arsenale nucleare e missilistico, visto come una garanzia imprescindibile sulla propria sopravvivenza”. Il documento segnala, invece, che “elementi di novità sono venuti dalla Corea del Sud, con il potenziamento delle proprie capacità militari, con il tentativo di arrivare a una dichiarazione di cessazione della guerra di Corea (1950-1953) – formalmente solo sospesa – e, in prospettiva, con le eventuali modifiche al proprio approccio di politica estera a seguito delle elezioni presidenziali del prossimo marzo”.(Res)