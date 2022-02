Sport: al via a Roma al 29esimo Trofeo Scuola Acea, 50 mila gli studenti coinvolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata presentata questa mattina, nel corso di una diretta in streaming la 29ma edizione del Volley Scuola-Trofeo Acea. Per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia, il trofeo inizierà con dei seminari che si svolgeranno prevalentemente in streaming, e si concluderà con il torneo di beach volley, che permette, svolgendosi all’aperto, più sicurezza nelle competizioni. Dal 16 marzo si svolgeranno seminari sui valori dello sport e studio della Carta Olimpica, sulla Giornata mondiale dell'acqua, sulle energie rinnovabili, sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo, sulla cronaca sportiva che diventa emozione, sull'uso consapevole del web e sull'alimentazione, insieme alla Fao, nell'ambito dell'agenda Onu 2030. Già 50 mila gli studenti coinvolti, con 43 istituti che hanno già aderito all'iniziativa. (segue) (Rer)