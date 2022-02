Sport: al via a Roma al 29esimo Trofeo Scuola Acea, 50 mila gli studenti coinvolti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È una grande soddisfazione per l’Azienda promuovere anche quest’anno Volley Scuola – Trofeo Acea, pensato per diffondere la cultura dello sport e della partecipazione. Per questa edizione, Acea propone percorsi formativi che, attraverso seminari sui temi dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente, contribuiscano a sensibilizzare gli studenti sulla sostenibilità, valore fondante del nostro dna aziendale. Volley Scuola offre ai giovani un momento di aggregazione, particolarmente importante dopo un periodo, come quello della pandemia, in cui i ragazzi si sono dovuti adeguare a una realtà che ha modificato il modo di vivere le relazioni” ha reso noto in un messaggio la presidente del Gruppo Acea, Michaela Castelli. (segue) (Rer)