Taiwan: avvistati sette velivoli cinesi nella Zona d'identificazione della difesa aerea (2)

- I sorvoli arrivano proprio mentre s'intensificano le speculazioni in merito a una possibile azione di forza da parte della Cina nei confronti dell'Isola. Secondo alcuni osservatori ed esponenti della politica internazionale, tra cui l'ex presidente Usa Donald Trump, la crisi in Europa orientale potrebbe infatti agevolare Pechino nell'annessione. Diversi analisti cinesi ritengono tuttavia improbabile tale ipotesi, dal momento che le "distrazioni" a breve termine" in Ucraina non saranno sufficienti a spostare l'attenzione strategica a lungo termine degli Stati Uniti sull'Indo-Pacifico. "Tutti stanno osservando la Cina per capire quale posizione assumerà" e, in uno scenario di guerra, il Paese dovrebbe affrontare rinnovate complicazioni sia nelle relazioni con gli Usa che con l'Unione europea. A dirlo è Zhang Tuosheng, del think tank Grandview Institution con sede a Pechino. Shi Yinhong, professore di Affari internazionali all'Università Renmin di Pechino, si mostra concorde. "Se scoppiasse una guerra in Ucraina, gli Stati Uniti dovranno realisticamente ridurre la loro attenzione e le loro risorse nei confronti della Cina" ma, "d'altra parte, la guerra (costituirebbe) un enorme passo avanti nella radicalizzazione della politica mondiale" e infliggerebbe grandi pressioni sulla Cina in termini di corsa agli armamenti. (segue) (Cip)