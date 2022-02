Taiwan: avvistati sette velivoli cinesi nella Zona d'identificazione della difesa aerea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al netto di tutto, la presidente Tsai Ing-wen ha richiesto l'istituzione di una "squadra di risposta alla crisi in Ucraina", con lo scopo di prevenire conseguenze negative per la stabilità geopolitica e finanziaria nello Stretto. Il gruppo monitorerà – in collaborazione con altri Paesi – l'impatto della crisi sui prezzi delle materie prime, sui mercati azionari e su altre questioni relative all'ambito finanziario. Tsai ha inoltre incaricato le Forze armate di vigilare sulle attività militari nell'Indo-Pacifico e di incrementare la prontezza al combattimento nell'eventualità di un attacco da parte cinese. La presidente ha respinto i parallelismi spesso tracciati tra la questione taiwanese e quella ucraina, definendo "ingiusto" il paragone tra l'invasione russa e le minacce mosse a Taipei dalla Cina. Le due questioni sono "fondamentalmente differenti", ha detto Tsai citata dall'emittente "Radio Taiwan International", secondo cui la presidente teme che le "forze ostili" all'estero possano seminare il panico tra gli abitanti accomunando le sorti dei due Paesi. (segue) (Cip)