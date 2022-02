Taiwan: avvistati sette velivoli cinesi nella Zona d'identificazione della difesa aerea (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per incrementare la propria capacità di risposta ad un'eventuale offensiva cinese su larga scala, il parlamento ha approvato a gennaio un bilancio extra per la difesa da 8,55 miliardi di dollari, finalizzato all'acquisto di missili e navi con cui contrastare l'aggressività militare del gigante asiatico. La proposta è stata sostenuta da tutti i 113 deputati dei quattro gruppi parlamentari. "L'approvazione del bilancio mostra alla comunità internazionale che Taiwan è seriamente intenzionata a difendersi e che lo sforzo gode di un ampio sostegno pubblico", hanno detto i legislatori del Partito progressista democratico (Ppd), che attualmente riveste la maggioranza in parlamento. Posizione condivisa anche dai membri della forza conservatrice all'opposizione, il Kuomintang (Kmt), che ha posto l'accento sull'oculata gestione dei fondi. Il ministero della Difesa dovrà presentare ogni anno una relazione al parlamento sullo stato delle acquisizioni. Negli ultimi mesi gli ufficiali di Taipei hanno esortato più volte il parlamento a non tagliare i finanziamenti alle Forze armate, che hanno intensificato le esercitazioni aeree e terrestri per contrastare gli attacchi da parte cinese. Oltre a organizzare più sessioni di addestramento per l'aeronautica, Taiwan ha rafforzato la cooperazione militare con i Paesi esteri. (segue) (Cip)