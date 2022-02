Libia: inviato Orlando a Tunisi, colloqui su impatto crisi ucraina su sicurezza Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Orlando, inviato speciale per la Libia del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato oggi a Tunisi gli analisti e gli esperti del ministero degli Esteri tunisino per colloqui sulla stabilità della Libia, sulla necessità di convocare le elezioni e sul possibile impatto della crisi ucraina sulla sicurezza libica. Presenti all’incontro il direttore generale del ministero degli Esteri tunisino per il mondo arabo, Ben Sghaier, e l’ambasciatore d’Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara. “Abbiamo messo in evidenza la nostra attenzione condivisa sulla stabilità e l'unità della Libia e la necessità di dare ascolto alla richiesta di elezioni da parte di tre milioni di cittadini. Abbiamo espresso preoccupazione per gli eventi in Ucraina e il loro impatto sulla sicurezza e sulla stabilità della Libia”, ha scritto Orlando via Twitter. (Tut)