Moldova: presidente Sandu, integrazione Ue garanzia per rimanere nel mondo libero

- La guerra in Ucraina ha portato una nuova realtà caratterizzata da maggiore instabilità e incertezza: l'integrazione europea è la garanzia che Moldova rimarrà parte del mondo libero. Lo ha affermato oggi la presidente della Moldova, Maia Sandu, in un conferenza stampa. Sandu ha sottolineato che in questo momento accelerare il processo di integrazione europea è più importante che mai. La presidente moldava ha chiesto la pace osservando che "la tragedia che stanno vivendo i nostri vicini ucraini è anche la nostra tragedia". Sandu ha affermato che la Moldova ha aperto i suoi confini a decine di migliaia di cittadini ucraini: oltre 70 mila persone sono transitate finora nel Paese. (Rob)