Ucraina: Francia, Paesi Ue d'accordo per installare hub umanitario in Polonia

- I Paesi dell'Unione europea hanno trovato un accordo per installare un "hub" umanitario in Polonia volto a facilitare gli aiuti all'Ucraina sotto l'attacco della Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, al termine del Consiglio di Difesa nazionale tenutosi all'Eliseo. L'iniziativa permetterà di smistare e "coordinare ogni aiuto umanitario che saremo portati a fornire alle popolazioni ucraine che restano sul posto", ha detto il ministro. "Nel settore dell'armamento abbiamo anche deciso un coordinamento europeo per sostenere l'Ucraina con mezzi difensivi", ha aggiunto Le Drian. "Questo coordinamento – ha continuato il ministro – è stato deciso ieri dai ministri degli Affari esteri dell'Unione europea e sarà attivato anche a partire dall'hub", che sarà installato in Polonia". (Frp)