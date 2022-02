Usa: mercati preoccupati dall’impatto delle sanzioni alla Russia, Wall Street in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il mercato azionario degli Stati Uniti ha aperto oggi in calo, con gli investitori preoccupati dalle possibili ripercussioni economiche delle ultime sanzioni varate nei confronti della Russia per l’invasione dell’Ucraina. L’indice Dow Jones ha perso già l’1,4 per cento, circa 460 punti, mentre S&P 500 e Nasdaq sono scivolati, rispettivamente dell’1,2 e dello 0,9 per cento. Tra le poche azioni in rialzo figurano quelle delle aziende della difesa, in particolare dopo che la Germania ha annunciato un incremento della propria spesa militare. (Nys)