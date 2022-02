© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della guerra in Ucraina, il presidente francese Emmanuel Macron non terrà il suo primo incontro elettorale previsto per il 5 marzo a Marsiglia nell'ambito delle elezioni presidenziali di aprile. Lo riferiscono i media francesi citando La République en marche, partito di Macron. Il presidente francese dovrebbe comunque annunciare ufficialmente la sua candidatura questa settimana. (Frp)