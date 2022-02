Venezuela: Usa si uniscono a richieste Ue su indipendenza di poteri ed elezioni più trasparenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento della Missione di osservatori dell'Unione Europea (Moe) si compone di 23 raccomandazioni, tra cui risaltano quelle relative a più netta separazione dei poteri dello Stato, a partire dal distacco tra giudiziario ed elettorale, lo stop alla non ammissione dei candidati per via amministrativa, un maggiore equilibrio nelle campagne mediatiche. Un documento che, ha spiegato la capo missione, la portoghese Isabel Santos, non è stato diffuso a Caracas perché le autorità venezuelane non hanno risposto in tempi congrui alla richiesta di una data per il viaggio. "Ho un'alta aspettativa che si migliori il processo elettorale in Venezuela", ha detto Santos rimandando al lavoro da fare per le prossime scadenze, come le elezioni presidenziali del 2024. È innanzitutto necessario consolidare la "fiducia nell'indipendenza della Corte suprema" con riforme che garantiscano una "selezione dei magistrati, trasparente, apolitica e basata sul merito", evitando così "l'invasione di competenze del potere elettorale". (segue) (Nys)