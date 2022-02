Venezuela: Usa si uniscono a richieste Ue su indipendenza di poteri ed elezioni più trasparenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Bruxelles riconosce l'applicazione "migliori" condizioni elettorali rispetto alle elezioni precedenti, a partire da quella di una "amministrazione elettorale più equilibrata". L'autorità elettorale, che da gennaio 2021 ha due dei cinque membri titolari estratti dalle opposizioni, ha realizzato verifiche "in differenti tappe del processo", così come raccomandato dalla stessa Missione nel 2006, e aggiornata, ampliandola, l'anagrafe elettorale. Tra le carenze "strutturali" registrate nell'elezione, la missione individua "la mancanza di sicurezza giuridica", causa, tra le altre cose "della non ammissione arbitraria dei candidati", la ripetizione del voto nello stato di Barinas" e il riconoscimento dei simboli di partito a "fazioni minoritarie".