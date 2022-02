Venezuela: Usa si uniscono a richieste Ue su indipendenza di poteri ed elezioni più trasparenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mirino finiscono le scelte di togliere candidati dalle liste elettorali con cause esibite in ritardo o non disciplinate dall'ordinamento, e l'invalidamento del voto a Barinas, patria e feudo elettorale dell'ex presidente Hugo Chavez, il cui scrutinio è stato interrotto - in modo giudicato non regolamentare - con il candidato oppositore in vantaggio. Censurato anche "l'ampio uso delle risorse dello Stato nella campagna elettorale e l'accesso impari ai mezzi di comunicazione", punto sul quale anche parte dello stesso Cne si era espresso in modo negativo. (segue) (Nys)