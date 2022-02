Venezuela: Usa si uniscono a richieste Ue su indipendenza di poteri ed elezioni più trasparenti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I mezzi di comunicazione di massa in Venezuela soffrono dure limitazioni tecniche e finanziarie", riassume la Moe ricordando che alcuni "media decidono di non fornire informazioni per evitare problemi politici". Gli osservatori Ue hanno certificato azioni di "autocensura in 21 Stati, e il cambio di linea editoriale di alcuni mezzi di comunicazione come risposta alle pressioni politiche" esercitate in 13 Stati. Si censura il fatto che l'agenzia di regolazione dei mezzi di comunicazione (Conatel) possa "sanzionare direttamente" le testate, arrivando a ritirare le licenze, senza un processo giudiziario atto a verificare la presunta infrazione. Il monitoraggio dell'attività informativa, prosegue il rapporto, evidenzia che "i media nazionali hanno mostrato una forte inclinazione a favore del partito di governo", cui è andata la maggior parte della "copertura televisiva e radiofonica, specialmente nelle emittenti statali". (segue) (Nys)