Venezuela: Usa si uniscono a richieste Ue su indipendenza di poteri ed elezioni più trasparenti (6)

- Citando rapporti di altri soggetti "nazionali", la Moe avverte che il 12 per cento dei seggi si trovava in zone controllare dal partito al potere", il Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), "mentre il 14 per cento non è stato aperto nel posto annunciato ufficialmente". Nonostante l'ampliamento dell'anagrafe, persistono alcune debolezze, tra cui il basso numero di votanti all'estero, 108 mila iscritti, a fronte dei sei milioni di migranti certificati dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). (segue) (Nys)