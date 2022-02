Venezuela: Usa si uniscono a richieste Ue su indipendenza di poteri ed elezioni più trasparenti (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza della Moe alle elezioni, dopo quindici anni di assenza, era stata salutata dalla comunità internazionale come un importante progresso per il ripristino di condizioni democratiche nel Paese. La missione aveva però dovuto subire diversi attacchi, soprattutto da parte del numero due del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, pronto a denunciare indebite intromissioni del personale nella vita politica del Paese. Lo stesso presidente Nicolas Maduro era arrivato a definire i membri della missione "spie" alla ricerca di motivi per sovvertire l'ordine interno. Attacchi che si sono intensificati con la diffusione del rapporto preliminare della Moe, nella quel venivano evidenziate alcune delle falle riscontrate durante il processo di revisione delle elezioni. La missione dovette abbandonare anzitempo il Paese, dopo che Caracas decise di non rinnovare il permesso di permesso. (Nys)