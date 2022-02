Bulgaria: presidente Radev, "rischioso" rimuovere il ministro Difesa in questa fase

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La sostituzione del ministro della Difesa bulgaro nel bel mezzo di una crisi militare nel quadrante geografico vicino alla Bulgaria "è un rischio di cui è responsabile la coalizione di governo". Lo ha dichiarato il presidente bulgaro Rumen Radev secondo quanto riferisce l'emittente televisiva pubblica "Bnt". Radev è così intervenuto sulle dichiarazioni rese in precedenza dal premier Kiril Petkov su un'imminente destituzione del ministro Stefan Janev. La valutazione del capo dello Stato è contenuta in un lungo discorso alla nazione sul conflitto in Ucraina. "Cari connazionali, tra pochi giorni festeggeremo la nostra festa nazionale. Le ossa di migliaia di soldati russi e ucraini che hanno combattuto fianco a fianco nella guerra di liberazione russo-turca e sono morti per la libertà della Bulgaria riposano sul suolo bulgaro. Ecco perché l'attuale fratricidio è particolarmente doloroso per noi bulgari", ha detto Radev aggiungendo che "una persona normale non può perdonare la vista di morti, madri in fuga con figli, destini infranti. Il popolo ucraino non merita un simile destino. Né le famiglie dei soldati russi morti". (segue) (Seb)