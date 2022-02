Bulgaria: presidente Radev, "rischioso" rimuovere il ministro Difesa in questa fase (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato bulgaro ha aggiunto che "sono necessarie solidarietà, un'azione vigorosa e globale per porre fine a questa folle aggressione il prima possibile. Ogni giorno di questa guerra è una sconfitta sia per l'Ucraina che per la Russia. La pace non si conquista con l'aggressione e il calpestio della sovranità". A questo proposito, ha ricordato Radev, i presidenti dei Paesi dell'Europa orientale hanno lanciato un appello generale all'Ue per dare una prospettiva europea accelerata all'Ucraina concedendole lo status di Paese candidato ai negoziati di adesione. L'Ucraina, ha ribadito il presidente bulgaro, ha il diritto di esistere e di avere un futuro in un'Europa unita. "Non dobbiamo farci illusioni: le conseguenze di questa guerra saranno gravi non solo per i Paesi belligeranti, ma anche per l'intera Europa e soprattutto per la Bulgaria con la nostra elevata dipendenza energetica. La crisi energetica si aggraverà. L'instabilità ostacola le forniture, scoraggia gli investimenti, accelera l'emigrazione e aumenta ancora di più l'inflazione. Tutti ne paghiamo il prezzo", ha dichiarato Radev richiamando alla necessità di intensificare i lavori sulle misure per ridurre gli effetti della crisi imminente. (segue) (Seb)