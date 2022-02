Bulgaria: presidente Radev, "rischioso" rimuovere il ministro Difesa in questa fase (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo deve garantire il pane ai bulgari. È necessaria (inoltre) un'azione vigorosa per attuare le misure adottate consensualmente dall'ultimo Consiglio di sicurezza nazionale per lo sviluppo delle nostre Forze armate e il rafforzamento della capacità di difesa del Paese. Occorre creare le condizioni necessarie per rafforzare la difesa collettiva in caso di deterioramento dell'ambiente di sicurezza", ha osservato Radev aggiungendo che la sostituzione del ministro della Difesa nel bel mezzo di una crisi militare nelle vicinanze "è un rischio di cui è responsabile la coalizione di governo. Nell'elezione di un ministro, la maggioranza deve essere guidata dalla comprensione della sovranità, dalla competenza professionale e dalla capacità di difendere gli interessi bulgari", ha detto Radev. Il capo dello Stato ha poi affrontato il tema dell'evacuazione dall'Ucraina dei connazionali. "Mi aspetto che gli sforzi per evacuare i nostri connazionali dall'Ucraina e farli stabilire in Bulgaria continuino. Voglio ringraziare tutti i Comuni, le aziende e i cittadini che offrono riparo, cibo e lavoro alle persone bisognose. I bulgari sono sempre stati tolleranti e comprensivi e questo momento difficile mostra ancora una volta la maturità del nostro popolo. Credo che questa crisi ci salverà dalla meschinità politica e ci renderà più saggi, più uniti e coesi come società", ha concluso il presidente bulgaro Radev. (segue) (Seb)