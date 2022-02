Israele-Germania: cancelliere Scholz domani a Gerusalemme, focus su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, arriverà in Israele domani, primo marzo, per una breve vista incentrata sulla questione russo-ucraina. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Haaretz”. La scorsa settimana, il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, ha discusso con l’omologa tedesca, Annalena Baerbock, in merito all'impegno di Israele volto ad offrire assistenza umanitaria agli ucraini. E’ la prima visita in Israele di Scholz da quando ha assunto la guida della cancelleria tedesca, dopo un invito del 14 dicembre 2021 da parte del primo ministro israeliano, Naftali Bennet, a visitare il Paese. La visita di Scholz in Israele si aggiunge alle numerose consultazione che stanno avvenendo negli ultimi giorni tra i vari leader del mondo, in seguito all'inasprirsi del conflitto russo ucraino.(Res)