Ambiente: Coldiretti, in Italia un miliardo di di danni per la siccità

- La siccità è diventata la calamità più rilevante per l'agricoltura italiana con un danni stimati in media in un miliardo di euro all'anno soprattutto per le quantità e la qualità dei raccolti. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento all'allarme lanciato dagli scienziati del clima (IPCC) dell'Onu che indicano quattro categorie di rischi chiave dalle ondate di calore ai pericoli per la produzione agricola, dalla scarsità di risorse idriche alla maggiore frequenza e intensità di inondazioni. Un allarme confermato da un inverno pazzo con una temperatura superiore di 0.55 gradi rispetto alla media lungo la Penisola ma con picchi più alti di tre gradi nel Nord Ovest, ma precipitazioni scarse che hanno prosciugato fiumi e laghi. Al Nord il fiume Po in secca al Ponte della Becca è sceso a -3,07 metri, più basso che a Ferragosto ed è rappresentativo della situazione di sofferenza in cui versano tutti i principali corsi d'acqua al Nord come d'estate ma anomalie si vedono anche nei grandi laghi che hanno percentuali di riempimento che vanno dal 10 per cento di quello di Como al 29 per cento del Maggiore, secondo il monitoraggio della Coldiretti. Nella pianura padana le coltivazioni seminate in autunno come orzo, frumento e loietto iniziano ora la fase di accrescimento che rischia di essere compromessa dalla siccità. (segue) (Com)