Energia: Di Maio in Algeria, concreto impegno per forniture addizionali in tempi rapidi

18 ottobre 2021

- Il governo dell’Italia sta portando avanti un “concreto impegno per negoziare e rendere operative in tempi rapidi forniture addizionali" di gas alla luce della crisi in Ucraina. Lo ha detto oggi ad Algeri il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, parlando alla stampa dopo l’incontro con l’omologo nordafricano Ramtane Lamamra. “Il nostro obiettivo è tutelare imprese e famiglie italiane dagli effetti di questa atroce guerra. Sono stato accompagnato anche dall’Ad di Eni, Claudio Descalzi, che ringrazio, a testimonianza del nostro concreto impegno per negoziare e rendere operative in tempi rapidi forniture addizionali di gas”, ha detto Di Maio. "Il governo è impegnato a fronteggiare con massima determinazione ogni effetto delle sanzioni alla Russia e la visita di ogi ad Algeri è una testimonianza evidente che non perderemo nemmeno un istante per farlo", ha aggiunto il titolare della Farnesina.(Ala)