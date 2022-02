Etiopia-Italia: Sereni a colloquio con vicepremier Mekonnen, focus su progetti italiani e legami bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il vice primo ministro e ministro degli Esteri dell'Etiopia, Demeke Mekonnen, ha ricevuto una delegazione guidata dalla viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale italiana, Marina Sereni. Nel corso del colloquio, fa sapere il ministero degli Esteri etiope in una nota, Mekonnen ha ringraziato il governo italiano per la sua ininterrotta cooperazione allo sviluppo con l'Etiopia e ha apprezzato le "eccezionali" opere di costruzione dell'azienda Webuild (ex Salini Impregilo) in Etiopia, società coinvolta anche nella costruzione della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Parlando della situazione attuale in Etiopia, Mekonnen ha descritto tutte le misure che il governo etiope ha intrapreso per porre fine pacificamente al conflitto nel nord dell'Etiopia e stabilire una pace duratura nel Paese. A questo proposito, ha menzionato la decisione del governo federale di impedire alle sue truppe di entrare nella regione del Tigrè, il rilascio di personaggi politici di alto profilo dal carcere e la decisione di istituire la Commissione di dialogo nazionale per favorire il consenso nazionale. Il vicepremier ha quindi sottolineato l'impegno dell'Etiopia per la pace, menzionando l'impegno del governo federale ad agire secondo le raccomandazioni dell'indagine congiunta della Commissione etiope per i diritti umani (Ehrc) e dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani in presunti crimini commessi in Tigrè, ribadendo che il governo dell'Etiopia vuole che l'Onu e le istituzioni etiopi per i diritti umani conducano indagini simili sulle atrocità commesse dal Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) nelle regioni di Amhara e Afar. (segue) (Res)