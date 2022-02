Università: Canova (Iulm), in nuova normativa su professori a contratto indizi di statalismo centralista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La nuova normativa che riduce anche per le università non statali la possibilità di calcolare i professori a contratto nel computo dei requisiti minimi per l’accreditamento dei corsi di laurea è un indizio evidente di un possibile rigurgito di statalismo centralista”. Lo ha detto il rettore dello Iulm Gianni Canova, intervenendo all'inaugurazione del nuovo anno accademico dell'ateneo milanese. “Il provvedimento – spiega il rettore - preoccupa non tanto per le ricadute immediate sui bilanci (ricadute che sono tendenzialmente sostenibili), ma per l’idea di università che lascia intravedere: un’ università che si chiude in se stessa, che diffida delle competenze e delle conoscenze dei professionisti, che predilige la rigidità del docente strutturato alla flessibilità del docente a contratto, un’università che guarda con diffidenza ai saperi che vengono da fuori, e che invece di contaminarsi con il mondo e andare a prendere le competenze dove ci sono si isola e innalza le paratie che la separano dal mondo del lavoro”. “È un provvedimento questo c – sottolinea Canova - che incrina e indebolisce quella flessibilità che ha consentito alle Università non statali di adattarsi con risposte formative adeguate e tempestive alle esigenze nuove e non prevedibili dei mercati del lavoro, invece di ingessare per decenni la possibile offerta formativa erogabile. Ancora una volta siamo di fronte al solito copione. Le università non statali non hanno gli stessi diritti, ma hanno gli stessi doveri”. (Rem)