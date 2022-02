Usa: il dipartimento di Stato chiude l'ambasciata in Bielorussia e avvia ritiro personale in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere le attività della loro ambasciata in Bielorussia. Lo ha annunciato il segretario di Stato, Antony Blinken, in un comunicato diramato dal dipartimento di Stato. Washington ha anche stabilito di consentire al personale non di emergenza di base in Russia di lasciare il Paese. "Abbiamo assunto queste misure per rispondere alle questioni di sicurezza legate all'attacco non provocato e ingiustificato delle forze militari russe in Ucraina", ha spiegato Blinken sottolineando "l'alta priorità" attribuita dal suo dipartimento alla sicurezza personale dei cittadini Usa. La decisione giunge dopo che nelle scorse ore l'emittente "Cnn", citando fonti dell'intelligence Ucraina, ha dato notizia del possibile intervento diretto della Bielorussia nel conflitto in corso in Ucraina.(Nys)