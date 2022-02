Ucraina: Paesi America Latina si muovono in modo congiunto per agevolare rimpatrio connazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia ha invitato i Paesi latinoamericani a muoversi insieme per provvedere al rimpatrio dei connazionali presenti in Ucraina. Lo ha dichiarato la vicepresidente e ministra degli Esteri colombiana Marta Lucía Ramírez. “La Colombia ha invitato i paesi dell'America Latina ad agire insieme e in solidarietà, indipendentemente dal numero di cittadini di ciascuna nazione presenti in Ucraina”, ha scritto Ramírez in un tweet. “La Colombia e 14 Paesi dell'America Latina e dei Caraibi confidano che l'Ucraina troverà presto una soluzione diplomatica, che eviti l'assurdità di una conflagrazione militare dovuta alla nostalgia imperialista di oltre 100 anni fa. Vista la grave situazione 15 Ministri degli Affari Esteri dell'America Latina e dei Caraibi chiedono sostegno al ministro degli Affari Esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, per fare in modo che i cittadini e le loro famiglie possano recarsi nei paesi limitrofi”, ha aggiunto. (Mec)