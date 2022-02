Trasporti: assessore Lazio, verso una rivoluzione infrastrutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Nel Lazio rivendichiamo i risultati raggiunti in questi 10 anni di amministrazione. Ora, di sicuro, noi andremo incontro, entro il 2026, ad una rivoluzione infrastrutturale, con alcuni strumenti di intervento, come il Pnrr e il commissariamento di alcune opere strategiche". Lo ha detto l'assessore ai Lavori pubblici e tutela del territorio e alla mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri, intervenendo alla tavola rotonda "La mobilità di Roma e del Lazio: prospettive di un futuro presente", organizzata dalla Filt-Cgil Roma e Lazio, Fit-Cisl Lazio e Uil Trasporti Lazio, presso il DnB House Hotel a Roma. "Quindi, per questo grande piano di investimenti occorre avere un miglioramento del servizio - ha aggiunto l'assessore -. Abbiamo davanti una grande fase di innovazione, ma ci sono alcune contraddizioni: pensiamo solo alla cura del ferro e a come l'implementazione inciderà sulle nostre ferrovie regionali, quindi uno dei rischi potrebbe essere quello di avere nuove infrastrutture, ma treni che non riescono dal punto di vista quantitativo a essere all'altezza delle aspettative della nostra comunità. Per questo diventa sempre più fondamentale una revisione strutturale dei trasporti", ha concluso Alessandri.(Rer)