Trasporti: Bellanova, tavolo regole autotrasporto sarà permanente

21 luglio 2021

- Il Tavolo regole dell'autotrasporto "sarà permanente e si chiuderà solo con soluzioni formalizzate e soddisfacenti per tutti. A partire, è un punto non aggirabile, dall'esigibilità della clausola gasolio sia nei contratti scritti che orali da inserire in un nuovo Decreto in cui ricondurre regole di settore finalizzate a favorire corretti rapporti di filiera". Lo afferma la presidente di Italia Viva Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, nel suo podcast "Lingua Franca" in onda oggi pomeriggio alle 16 su Radio Leopolda, la radio ufficiale di Italia viva. Titolo della puntata odierna "Autotrasporto: così strategico, così sconosciuto". Nella puntata Bellanova fa il punto sulle sfide che incalzano il settore, sul lavoro in atto al Tavolo autotrasporto, sulle ultime convulse settimane che hanno registrato sul territorio nazionale, con l'aumento esponenziale del caro carburante, diverse proteste, peraltro subito sconfessate dalle associazioni di categoria, da parte di gruppi di camionisti con i cosiddetti tir-lumaca, blocchi a macchia di leopardo degli autoveicoli, conseguente rischio paralisi nella consegna di beni di prima necessità e di prodotti agroalimentari, episodi di intimidazione e violenza che hanno reso necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine. Proteste già rientrate tra venerdì e sabato scorsi, anche grazie all'esito del Tavolo Autotrasporto immediatamente convocato al Mims con le associazioni di categoria dove sono state definite le prime risposte confluite nel decreto Energia. (segue) (Com)