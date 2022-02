Trasporti: Bellanova, tavolo regole autotrasporto sarà permanente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pandemia", afferma Bellanova, "ci consegna un'esperienza che dobbiamo essere capaci di tenere a mente sempre: l'interdipendenza di tutti i segmenti e il ruolo nevralgico della logistica e dell'autotrasporto che proprio in quei drammatici mesi è emerso con chiarezza indiscutibile. E' anche grazie a questo settore, a queste aziende, a questi lavoratori, se in quei mesi sono state garantite al Paese normalità e coesione sociale, ed è la ragione per cui non ho esitato a definire quello che l'autotrasporto effettua un servizio di prima necessità. Allo stesso tempo proprio negli ultimi anni sono emerse con chiarezza fragilità e gap che hanno impedito e impediscono all'intero settore di reagire nello stesso modo alle difficoltà e anche alla sfida della transizione ecologica e della digitalizzazione. Per questo è necessario lavorare tutti nella stessa direzione e con gli stessi obiettivi se vogliamo veramente sostenere il settore nelle sfide che ha davanti. E questo significa anche contrastare la concorrenza sleale e le sacche di informalità e illegalità che rischiano di offuscarne l'immagine avvelenando i rapporti di filiera. E' quello che ho sottolineato proprio nel corso degli incontri che abbiamo convocato per affrontare e costruire le soluzioni alle difficoltà dovute al caro carburante ma anche per dire con chiarezza come sia inaccettabile ogni forma di violenza, intimidazione, minaccia che pure in questi giorni c'è stata". (Com)