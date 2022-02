India: velo islamico, prorogato divieto raduni a Bangalore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Karnataka ha emesso la direttiva dopo che, nelle settimane precedenti, alcuni college pre-universitari pubblici, a cominciare da quello di Kundapura, nel distretto di Udupi, hanno vietato alle studentesse islamiche di indossare l’hijab. Il divieto ha provocato proteste in diversi distretti, in qualche caso sfociate in scontri con feriti e arresti. Nel corso delle udienze si è dibattuto sul controverso concetto di pratica religiosa essenziale (Erp), al quale si collegano alcune storiche sentenze della Corte suprema, riguardanti sia l’Islam (“triplo talaq” e moschea di Babri), sia l’induismo (tempio di Sabarimala). Il rappresentante del governo statale ha contestato l’assunto della controparte, secondo la quale le ragazze musulmane alle quali è stato vietato di indossare il velo a scuola stavano assolvendo a un obbligo religioso. Nello Stato sud-occidentale, che conta più di 60 milioni di abitanti, l’induismo è la religione più diffusa, con una quota di oltre l’80 per cento, seguita dall’Islam col 12 per cento circa. (Inn)