Speciale energia: Urso (Copasir), serve piano sicurezza nazionale

24 luglio 2021

- "È necessario preoccuparsi della sicurezza energetica del Paese". Lo ha dichiarato il presidente del Copasir e senatore di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso, su Rainews24. Il Copasir "aveva fatto una relazione sulla sicurezza energetica al Parlamento, approvata il 14 gennaio, in cui lanciava un allarme e diceva che il Paese doveva attrezzarsi con un Piano di sicurezza energetica nazionale, integrato in un piano sicurezza energetica europeo, che portasse nel tempo a una maggiore autonomia tecnologica e produttiva. Questo - ha spiegato - per liberarci dalla dipendenza da Paesi che utilizzano l’energia come arma di potenza politica. Oggi "noi dipendiamo in gran parte, purtroppo, dal gasdotto russo che passa in Ucraina - ha aggiunto -. Dobbiamo raddoppiare la produzione nazionale di gas dagli attuali giacimenti, pensare eventualmente a nuove trivellazioni, aumentare l’approvvigionamento di gas dal gasdotto algerino e da quello libico, e mi auguro in tempo utile anche dal Tap". (Rin)