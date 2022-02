Speciale energia: Gazprom, forniture di gas all'Europa continuano regolarmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica russa Gazprom continuerà a fornire gas per il transito in Europa attraverso il territorio ucraino come di consueto. Lo ha confermato il portavoce di Gazprom, Sergej Kupriyanov, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa "Tass". "Gazprom fornisce gas russo per il transito in Europa attraverso il territorio ucraino come di consueto, in conformità con le richieste dei consumatori europei di 107,5 milioni di metri cubi al 27 febbraio", ha affermato il portavoce. Questo volume è quasi uguale alle consegne previste a lungo termine per il transito del gas attraverso l'Ucraina, circa 109,5 milioni di metri cubi al giorno, ha chiarito Kupriyanov. (Rum)