Speciale energia: Garavaglia, spero nessuna polemica su riattivazione centrali a carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Per me Agenzia Nova è un punto di riferimento importante ed utilissimo, soprattutto per comprendere la cronaca internazionale" Massimo Garavaglia

Ministro del Turismo

20 luglio 2021

- Se si mettono in campo "misure che limitano la possibilità di importare gas, e noi abbiamo solo sei settimane di autonomia, è evidente che bisogna prendere misure conseguenti, come la riattivazione delle centrali a carbone". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ospite a "Il caffè della domenica" su Radio 24. "È un discorso pratico, che dobbiamo mettere in campo per affrontare una situazione di emergenza, e spero non ci siano polemiche su questo", ha aggiunto. (Rin)