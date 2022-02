Speciale energia: Arabia Saudita, annunciata scoperta di numerosi giacimenti di gas nel Regno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica nazionale dell'Arabia Saudita, Saudi Aramco, ha scoperto alcuni giacimenti di gas naturale in quattro aree del Regno. Lo ha reso noto il ministro dell'Energia dell'Arabia Saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, in un comunicato, secondo il quale i giacimenti si trovano nella regione centrale, nell’area del vasto deserto arabo noto come il Quarto Vuoto (Rub al Khali), lungo il confine settentrionale e nella regione orientale. Il giacimento di Shadun ha un flusso giornaliero pari a 3.300 barili di condensato e 27 milioni di piedi cubi di gas naturale. Il secondo giacimento, denominato Shehab, è stato scoperto nel Quarto Vuoto con 31 milioni di piedi cubi di gas al giorno. Nella stessa area è stato scoperto anche il campo di Al Shorfa. Lungo il confine settentrionale del Regno, è stato invece scoperto il giacimento di Um Khanasser, con due milioni di piedi cubi al giorno e 295 barili di condensato. Infine, l’ultimo giacimento, denominato Samna, è stato trovato nella regione orientale, dove il gas scorre dal pozzo Samna-2 con 5,8 milioni di piedi cubi standard al giorno e 24 barili di condensato. “Saudi Aramco sta lavorando per determinare le dimensioni e il volume dei giacimenti appena scoperti e stimare con precisione la quantità di petrolio, gas e condensato vi sono questi campi”, afferma il comunicato. (Res)