Speciale energia: amministratore delegato algerina Sonatrach assicura sostegno a partner europei

- Sonatrach rimarrà un partner affidabile e un fornitore di gas per il mercato europeo ed è disponibile e pronta a sostenere i propri partner in caso di situazioni difficili. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato della compagnia petrolifera algerina Sonatrach, Toufik Hakkar, durante un’intervista al quotidiano “Liberté”. “Il gruppo petrolifero ha una capacità non utilizzata sul gasdotto Transmed per eventualmente aumentare le forniture al mercato europeo”, ha proseguito Hakkar, secondo il quale il contributo di Sonatrach, in termini di fornitura di gas, potrebbe estendersi ai Paesi non serviti dal gasdotto. “L’Europa costituisce il mercato naturale per i prodotti energetici algerini, vista la vicinanza geografica”, ha affermato l’amministratore delegato di Sonatrach, precisando che l'Algeria contribuisce fino all'11 per cento delle importazioni totali di gas del continente. Hakkar ha anche ricordato che Sonatrach intrattiene rapporti commerciali storici con partner europei, in particolare spagnoli e italiani, che considerano l’Algeria "un fornitore affidabile e un attore importante e strategico nel mercato del gas". (Ala)