23 luglio 2021

- L'energia nucleare "è quella che fa meno emissioni e le ultime generazioni non producono neanche scorie, le rinnovabili da sole non bastano". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a "Mezz'ora in più" su Rai3. (Rin)