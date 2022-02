Speciale energia: guerra in Ucraina, Bp lascia la sua quota del 19,75 per cento in Rosneft

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica Bp abbandonerà la sua partecipazione nel colosso petrolifero russo Rosneft. Ad annunciarlo il presidente di Bp, Helge Lund, in una nota. "L'attacco della Russia all'Ucraina è un atto di aggressione che sta avendo tragiche conseguenze in tutta la regione", ha dichiarato il presidente, secondo cui "Bp opera in Russia da oltre 30 anni, lavorando con brillanti colleghi russi. Tuttavia, questa azione militare rappresenta un cambiamento fondamentale". Questo sviluppo "ha portato il consiglio di amministrazione di Bp a concludere, dopo un processo approfondito, che il nostro coinvolgimento con Rosneft, un'impresa statale, semplicemente non può proseguire". Da giorni la dirigenza di Bp è sotto pressione a causa della sua partecipazione pari al 19,75 per cento in Rosneft. Fonti britanniche riferiscono che venerdì scorso il ministro per gli Affari economici del Regno Unito Kwasi Kwarteng avrebbe parlato con l'amministratore delegato della compagnia petrolifera Bernard Looney esprimendo la sua "preoccupazione" per la partecipazione in Rosneft. (Rel)