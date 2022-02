Speciale energia: Norvegia, fondo sovrano chiude tutte le sue attività in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo sovrano norvegese per la gestione del gas e del petrolio, il più grande del mondo, si ritirerà dalla Russia in seguito all'invasione russa dell'Ucraina chiudendo dunque tutte le sue attività nel Paese. Lo ha reso noto il governo di Oslo. Le attività russe del fondo, costituite da azioni di 47 società e titoli di stato, alla fine del 2021 valevano 25 miliardi di corone norvegesi (circa 2,5 miliardi di euro di asset). "Lo facciamo perché vogliamo dare una risposta chiara sul fatto che l'invasione che abbiamo visto di recente non può essere accettata", ha affermato il ministro delle Finanze Trygve Slagsvold Vedum. (Sts)