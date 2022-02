Speciale energia: Pichetto, per famiglie e imprese servono almeno 10 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano del governo per non restare senza gas prevede di aumentare le estrazioni in Italia, ma anche di importarne di più da Algeria, Libia e Azerbaigian. Per contrastare il caro-carburante è allo studio la sterilizzazione dell'Iva. Parola del viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, che al "Messaggero" spiega: "Per proteggere famiglie e imprese dai rincari saranno necessari nuovi aiuti e uno scostamento di bilancio a doppia cifra". Con il ritorno al carbone si punta invece a coprire nell'immediato eventuali carenze di gas: "Sul lungo termine", sottolinea il viceministro, "bisogna guardare anche al nucleare pulito". Pichetto osserva che "il prezzo del gas è in preda a una volatilità estrema dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, con i future che inizialmente sono saliti fino a un massimo del 41 per cento, a 125 euro al megawattora, per poi ridiscendere poco sotto i cento euro, con un crollo del 30 per cento. Anche il petrolio, dopo aver sfondato la soglia dei 100 dollari a barile, ha visto il future di aprile abbassarsi, a quota 98 dollari". Imprese e famiglie sono preoccupate da eventuali ulteriori rincari: "Il governo ha appena approvato un decreto da 8 miliardi di euro, 6 per l'energia, al fine di contrastare il caro-bollette. Alla luce degli eventi in Ucraina siamo consapevoli però che serviranno nuovi interventi per proteggere imprese e famiglie e non è escluso uno scostamento di bilancio di almeno 10 miliardi di euro. Siamo in piena bufera, la situazione va valutata giorno per giorno". (Res)