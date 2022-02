Romania: commissaria Ue Johansson, tempi maturi per adesione a Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È giunto il momento per la Romania di diventare un membro a pieno titolo dell'area Schengen. Lo ha detto la commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson, che si trova in visita in Romania, in una conferenza stampa congiunta con il ministro dell'Interno romeno, Lucian Bode. "Spero che accada presto. La Commissione in questi dieci anni ha espresso, come sapete, la valutazione che la Romania è pronta per Schengen. E questa è ancora la nostra posizione. Stiamo cercando di convincere il Consiglio ad andare avanti, perché è tempo che la Romania diventi un membro a pieno titolo di Schengen", ha detto la commissaria Ue. (Rob)