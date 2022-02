Ucraina: Roma Capitale istituisce task force per profughi, si riunirà quotidianamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha costituito questa mattina in Campidoglio una task force con il compito di occuparsi della drammatica emergenza provocata dalla guerra in Ucraina. Il gruppo di lavoro sarà coordinato dall’assessora alle Politiche sociali Barbara Funari e sarà composto tra gli altri dal delegato alla sicurezza, Mario Mei, e dal delegato alle Politiche per l’integrazione e immigrazione, Marco Pacciotti. Nel corso della prima riunione della task force si è deciso l’immediata attivazione del circuito "Sistema accoglienza e integrazione per i profughi", la verifica con gli operatori del settore recettivo della disponibilità di possibili sistemazioni, l’apertura di un tavolo con tutte le associazioni di volontariato. Lo riferisce in una nota il Campidoglio. La task force si aggiornerà quotidianamente. (segue) (Rer)