Ucraina: ministro Esteri, Israele sosterrà risoluzione Onu contro la Russia

- Israele si unirà alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che condanna l'invasione russa dell'Ucraina. Lo ha affermato in una riunione il ministro degli Affari esteri di Israele, Yair Lapid, insistendo sulla responsabilità morale del Paese sia nel condannare la Russia sia nell'inviare aiuti umanitari all'Ucraina. Secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano "The Times of Israel", tre aerei partiranno tra oggi e domani per raggiungere l'Ucraina, con l'obiettivo di fornire assistenza umanitaria. La scorsa, Israele ha declinato l'invito statunitense di sostenere congiuntamente la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per condannare la Russia. Israele deve, infatti, tenere conto della presenza militare russa in Siria e del gran numero di israeliani ed ebrei attualmente in Ucraina, evidenzia il quotidiano.(Res)