Trasporti: Masucci (Fit-Cisl Lazio), serve patto per mobilità sostenibile

20 luglio 2021

- Serve un patto per una mobilità sostenibile a Roma e del Lazio. Lo ha detto il segretario generale della Fit-Cisl Lazio Marino Masucci intervenendo alla tavola rotonda "La mobilità di Roma e del Lazio: prospettive di un futuro presente", organizzata dalla Filt-Cgil Roma e Lazio, Fit-Cisl Lazio e Uil Trasporti Lazio, presso il DnB House Hotel a Roma. "Con questo convegno abbiamo chiesto a Regione Lazio e Comune di Roma la sottoscrizione di un patto per la mobilità, in modo che si possa voltare pagina e dare a Roma e al Lazio una mobilità più sostenibile, più efficiente e soprattutto con una maggiore tutela nei confronti dei lavoratori e degli utenti, aumentando la qualità del servizio e l'offerta dei trasporti", ha spiegato Masucci. (Rer)