© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca ha deciso di inviare 50 agenti di polizia in Slovacchia per assistere nelle operazioni di registrazione delle persone che arrivano dall’Ucraina. Lo ha riferito il quotidiano “Denik N”. L’invio è stato deciso sulla base di una richiesta pervenuta da Bratislava ma la polizia ceca non ha fornito altri dettagli. (Vap)