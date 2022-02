Ucraina: Mulè, invieremo armi a Kiev e soldati per presidiare confini Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La ricchezza, l’accuratezza e la profondità assicurate dall’Agenzia Nova sono per chiunque usufruisce del servizio, garanzia di affidabilità" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- L’invasione Russa dell’Ucraina non coinvolge direttamente l’Italia, ma invieremo armi all’Ucraina con un decreto. Quindi l’Italia è coinvolta in questo conflitto in questo modo, applicando i principi che l’Europa ha chiesto di seguire. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, su Radio Cusano Campus. Sul coinvolgimento dei militari italiani il sottosegretario ha affermato "che i nostri soldati si trovano in Romania, Lettonia, Polonia. Ne partiranno altri per presidiare i confini della Nato, ma nessuno andrà in Ucraina”. Sull’atteggiamento di Putin Mulè ha poi sottolineato che “non ha certo prevalso il buon senso, vediamo scene nel cuore dell’Europa che non vorremmo vedere, le sensazioni che ho per il futuro non sono positive, anche se l’Europa così unita potrebbe spingere Putin a far prevalere la ragione su questa situazione”. Infine, il vertice in Bielorussia, per Mulè “sembra essere una provocazione, sono angosciato dal fatto che in ballo ci sono vite umane, donne, bambini e anziani indifesi. In quel territorio si sta sparando e a pagare saranno soprattutto loro.”(Rin)