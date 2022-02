India: Chhattisgarh, due ribelli maoiste uccise da forze sicurezza in distretto Bijapur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due ribelli maoiste sono state uccise in un conflitto a fuoco con le forze di sicurezza nello Stato indiano del Chhattisgarh. Lo scontro è avvenuto ieri nel distretto di Bijapur, nell’area forestale di Naimed, tra i villaggi di Jabeli e Kaika-Drudha. Nella zona era in corso un’operazione della Guardia di riserva distrettuale (Drg) e della Forza di polizia centrale di riserva (Crpf) in seguito alla segnalazione di una riunione di 30-40 ribelli. Secondo la polizia locale, che ha dato notizia dello scontro, sono stati i maoisti ad aprire il fuoco. I ribelli maoisti indiani, che si ispirano alle teorie di Mao Zedong sulla rivoluzione rurale, sono detti naxaliti, dal villaggio di Naxalbari, nel Bengala Occidentale, dove nel maggio del 1967 scoppiò una rivolta di contadini contro i latifondisti. Benché la loro presenza si sia ridotta nel tempo, operano ancora in diversi Stati, il cosiddetto “Corridoio rosso”, dove controllano ampie aree di foresta, con un esercito di guerriglia le cui forze sono stimate in 10-15 mila uomini. Si tratta del braccio armato del Partito Comunista d’India (maoista), che opera in clandestinità sotto la guida di Nambala Keshava Rao, detto Basavraj o Gaganna, concentrando la sua lotta contro le zone economiche speciali. (segue) (Inn)