Lecco: pedone investito da un'auto, muore 64enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina poco dopo le 11 un uomo 64enne è morto dopo essere stato investito da un'auto a Dervio, Comune in provincia di Lecco. La vittima si trovava a piedi in via Pietro Badoglio, quando, secondo dinamiche riferite, sarebbe stato travolto dall'automezzo. Sul posto i soccorritori ne hanno constatato il decesso. Intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale medico con elisoccorso, automedica e ambulanza (Rem)